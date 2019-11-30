شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 5 أشخاص فى انفجار سيارة مفخخة وسط مدينة عفرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب خمسة أشخاص، فى انفجار سيارة مفخخة، قرب دوار نوروز وسط مدينة عفرين فى ريف حلب الشمالى الغربي.

وأفاد نشطاء سوريون، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الفضائية، اليوم /الجمعة/ - بأن السيارة وضعت فى أكثر المناطق ازدحاما بمدينة عفرين، مشيرين إلى أن الحركة فى المنطقة كانت خفيفة اليوم بسبب العطلة.

من جهته .. ذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان، أن دوى انفجار عنيف سمع فى مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف حلب الشمالى الغربي، وأضاف المرصد أن الانفجار خلف مصابين وأضرارا مادية.