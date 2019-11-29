النجم يفوز على #الأهلي.. و #الهلال يهزم #بلاتنيوم في #أبطال_أفريقيا

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الخليج - د ب أ
حقق النجم الساحلي التونسي فوزاً مهماً على الأهلي المصري 1-0، اليوم الجمعة، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، والتي شهدت فوز الهلال السوداني على بلاتنيوم ستارز الزيمبابوي 2-1.
وسجل ياسين الشيخاوي قائد النجم الساحلي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 50.
وشهدت المباراة تعرض أيمن أشرف مدافع الأهلي المصري لبطاقة حمراء في الدقيقة 13، بعد تدخل مع على ماهر الحناشي مهاجم النجم الساحلي، ليوجه الحكم البطاقة الحمراء المباشرة له.
وعانى الأهلي من سوء حظ كبير في المباراة بعد طرد أيمن أشرف، وتعرض لاعبه علي معلول للإصابة في منتصف الشوط الثاني، مما اضطر معه إلى تغيير خطة اللعب الأمر الذي أُثر بالسلب على الفريق.
على الجانب الأخر، استغل النجم الساحلي النقص العددي في صفوف الأهلي، ونجح في إحكام الرقابة على مفاتيح لعب الفريق المصري، ومن ثم شن هجمات مرتدة نجحت إحداها في تسجيل هدف المباراة الوحيد.
وفي مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها، افتتح الهلال السوداني مشواره في المسابقة بالفوز على بلاتنيوم ستارز الزيمبابوي 2-1.
وتقدم الهلال في الدقيقة 26 عن طريق محمد موسى الضي، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 70، فيما تكفل نيفيز نيجيري بتقليص الفارق لبلاتنيوم في الدقيقة 81.
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