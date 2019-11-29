- 1/2
- 2/2
ابها
انطلقت مساء أمس الخميس في مدينة أبها دورة صناعة الإعلام الريادي والتي يقدمها الدكتور سعيد العمودي وذلك بنتظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للمرة الأولى بمنطقة عسير وتهدف إلى البحث عن مبدعين في صناعة محتوى متعلق برواد ورائدات الأعمال ، وتستمر لمدة ثلاثة أيام .
وتضمن اليوم الأول من الدورة التعريف بصناعة الإعلام الريادي كتخصص إعلامي مستقل ثم تم استعراض عدد من الاحصاءات والحقائق حول مكانة المملكة في مجال ريادة الإعلام عربيا وعالميا.
كما تضمنت المحاور صفات الشخص الريادي ومراحل نمو المنشأة الريادية وفوائد وسلبيات ريادة الأعمال بالإضافة إلى أنواع الابتكارات ، والفرق بين ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والاقتصاد الكلي وبين الانتاج الإعلامي في هذا المجال من خلال الإعلام الجديد أو الإعلام التقليدي.
ومن جانبه أكد الدكتور العامودي على الهدف من إقامة مثل هذه الدورات وهو إبراز القصص المميزة والنماذج العظيمة لرواد ورائدات الأعمال الذين يمتازون بمساهمات اقتصادية محلية ودولية بينما قد تكون قصصهم مجهولة للمجتمع ويأتي هنا دور الإعلاميين في إبرازها.
كانت هذه تفاصيل خبر #أبها تستضيف دورة صناعة #الإعلام_الريادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.