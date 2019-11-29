أبها تستضيف دورة صناعة #الإعلام_الريادي

ابها

انطلقت مساء أمس الخميس في مدينة أبها دورة صناعة الإعلام الريادي والتي يقدمها الدكتور سعيد العمودي وذلك بنتظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للمرة الأولى بمنطقة عسير وتهدف إلى البحث عن مبدعين في صناعة محتوى متعلق برواد ورائدات الأعمال ، وتستمر لمدة ثلاثة أيام .

وتضمن اليوم الأول من الدورة التعريف بصناعة الإعلام الريادي كتخصص إعلامي مستقل ثم تم استعراض عدد من الاحصاءات والحقائق حول مكانة المملكة في مجال ريادة الإعلام عربيا وعالميا.

كما تضمنت المحاور صفات الشخص الريادي ومراحل نمو المنشأة الريادية وفوائد وسلبيات ريادة الأعمال بالإضافة إلى أنواع الابتكارات ، والفرق بين ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والاقتصاد الكلي وبين الانتاج الإعلامي في هذا المجال من خلال الإعلام الجديد أو الإعلام التقليدي.

ومن جانبه أكد الدكتور العامودي على الهدف من إقامة مثل هذه الدورات وهو إبراز القصص المميزة والنماذج العظيمة لرواد ورائدات الأعمال الذين يمتازون بمساهمات اقتصادية محلية ودولية بينما قد تكون قصصهم مجهولة للمجتمع ويأتي هنا دور الإعلاميين في إبرازها.