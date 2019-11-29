السومة يخضع لجراحة عاجلة في #ألمانيا

أعلن نادي الأهلي، أن مهاجمه الدولي السوري عمر السومة سيغيب لفترة تقارب الشهر، وذلك لاضطراره الخضوع لعملية جراحية .

وأوضح النادي في بيان عبر حسابه على تويتر، “أثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها محترف الفريق الكروي الأول الكابتن عمر السومة تعرضه للفتاق الرياضي الذي يستوجب التدخل الجراحي”، مشيراً الى أنه شعر بآلام أسفل البطن “خلال الحصة التدريبية أول أمس الأربعاء”.

وأوضح النادي ان السومة (30 عاماً) سيغادر الى مدينة ميونيخ الألمانية لإجراء “الجراحة العاجلة” الخميس المقبل، على أن يدخل بعدها “في برنامج علاجي وتأهيلي يستمر لمدة من 3 الى 4 أسابيع”.

وسينضم إلى السومة في ميونيخ زميله خالد البركة الذي أكد النادي أيضاً تعرضه “لإصابة في العضلة الضامة وأسفل البطن”، وسيجري عملية جراحية في المدينة الألمانية الأسبوع المقبل، على ان يخوض بعد ذلك برنامجاً علاجياً وتأهيلياً يمتد لما بين أربعة وستة أسابيع، بحسب البيان.