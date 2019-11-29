عودة نور #الاتحاد يجدد مع نون

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جدة
سلمان العوفي
علمت صحيفة الخليج الالكترونية من مصادرها عن وجود اخبار ساره لجماهير الاتحاد وتعويضهم عن إخفاقات الصيف المؤلمه وعن عزم رئيس النادي ” أنمار الحايلي” عن مسح صوره الصيف والإخفاق الأسوي والمحلي .
وأكدت المصادر عن عن وجود حزمة اخبار مفرحة لجماهير نادي الاتحاد تبدا غدًا عبر المركز الإعلامي بنادي الاتحاد وانهى الأستاذ أنمار الحايلي أولى الصفقات المحلية امس بالتعاقد الرسمي مع محمد نور لاعب الاتحاد والنصر السابق بعقد يمتد لخمس شهور حتى نهاية الموسم
ومن جانب اخر أكد مدرب الفريق الهولندي تن كات تالاكتفاء في عبدالرحمن الغامدي وعبدالعزيز العيرناي وعبدالرحمن العبود والمخضرم عبدالعزيز البيشي وقد قرر المدرب تن كات الإبقاء علي رومارينهو وكريم الأحمدي مارسيلو غروهي ومن المقرر الاستغناء عن مروان داكوستا وبريو فتش بسبب تكرار مشاكلهم وتشتيت اللاعبين عن التركيز بالمباريات بسبب مستحقات ماليه ومن المتوقع الإعلان للأجانب الحدد خلال شهر
وأخيرا أنهت إدارة الاتحاد الاتفاق النهائي مع شركة نون من اجل تجديد الشراكة لمدة ثلاث سنوات مقبله ومن المتوقع ان تقدم الشركة عدن اخبارة مفرحه لجماهير العميد
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