شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح مهم من «الصحة» بشأن «السجائر المجهولة» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نفت وزارة الصحة، ما تم تداوله بشأن رسالة بعنوان “تحذير عاجل من وزارة الصحة”، والتي تضمنت تحذيرا من أنواع مضرة من السجائر تسبب “فتق” في الرئة.
وأكدت الوزارة، في بيان لها نشرته عبر حسابها في “تويتر”، أن كافة منتجات التبغ مضرة بالصحة، وللإقلاع الحجز في أقرب عيادة للإقلاع عن التدخين بالاتصال على الرقم ٩٣٧.
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