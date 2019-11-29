شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط صاروخ كاتيوشيا بمحيط المنطقة الخضراء وسط بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مكتب الإعلام الأمنى بالعراق ، اليوم الجمعة، عن سقوط صاروخ كاتيوشيا بمحيط المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وقال المكتب - فى بيان مقتضب أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم الجمعة - إن صاروخ كاتيوشيا سقط، مساء اليوم، بمحيط المنطقة الخضراء، وسط بغداد، دون وقوع خسائر.

وتتعرض المنطقة الخضراء بين فترة وأخرى الى هجمات بصواريخ كاتيوشا، تسفر أغلبها عن أضرار مادية.