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سقوط صاروخ كاتيوشيا بمحيط المنطقة الخضراء وسط بغداد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مكتب الإعلام الأمنى بالعراق ، اليوم الجمعة، عن سقوط صاروخ كاتيوشيا بمحيط المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وقال المكتب - فى بيان مقتضب أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم الجمعة - إن صاروخ كاتيوشيا سقط، مساء اليوم، بمحيط المنطقة الخضراء، وسط بغداد، دون وقوع خسائر.

وتتعرض المنطقة الخضراء بين فترة وأخرى الى هجمات بصواريخ كاتيوشا، تسفر أغلبها عن أضرار مادية.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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