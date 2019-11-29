لافروف يبحث مع المنسق الأممى إخراج عملية السلام فى الشرق الأوسط من أزمتها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الجمعة ، لقاء مع المنسق الأممى الخاص لعملية السلام فى الشرق الأوسط، نيكولاى ملادينوف.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية ، وفقا لقناة "روسيا اليوم" ، أن المحادثات بين الطرفين ركزت على سبل إخراج عملية السلام فى الشرق الأوسط من أزمتها، وكذلك الجهود الجماعية الرامية إلى منع تدمير الإطار القانونى الدولى لتسوية النزاع الفلسطينى الإسرائيلي.

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وأشارت الوزارة الى أن لافروف وملادينوف أعربا عن موقفهما المشترك الداعى إلى "حل الدولتين" المدعوم من قبل معظم أعضاء الأمم المتحدة لحل القضية الفلسطينية، الأمر الذى جرى تثبيته فى قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن مقتضياتها إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية تتعايش فى سلم وأمن مع جيرانها.

وتابعت الخارجية الروسية أنه تم التأكيد، أثناء اللقاء، على ضرورة إعادة إطلاق عملية تفاوضية مباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.