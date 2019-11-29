شكرا لقرائتكم خبر عن الحريرى وبرى يبحثان مع قائد الجيش اللبنانى الأوضاع الأمنية فى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، لقاء مع قائد الجيش اللبنانى العماد جوزاف عون، ورئيس جهاز مخابرات الجيش العميد أنطوان منصور، تم خلاله استعراض الأوضاع الأمنية فى لبنان وشئون المؤسسة العسكرية.

وكان سياسيون محسوبون على حزب الله وحركة أمل، سبق ووجهوا انتقادات للجيش اللبنانى لعدم لجوئه إلى استخدام القوة فى مواجهة المتظاهرين على النحو الذى يتم بموجبه فتح الطرق المغلقة بمعرفة المحتجين وإنهاء التظاهرات.

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وفى المقابل، حظى الجيش اللبنانى بإشادات متكررة من جانب المنسق الخاص للأمم المتحدة فى لبنان يان كوبيش، فى ضوء تعامل المؤسسة العسكرية مع المظاهرات والاحتجاجات الشعبية التى يشهدها لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي، وعدم اللجوء إلى العنف فى مواجهة المتظاهرين السلميين، حيث وصف هذا التعامل بـ "الدور المسئول والأداء المميز".

وكانت "مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان" التى تضم كلا من الأمم المتحدة وحكومات الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا والصين والاتحاد الأوروبى وجامعة الدول العربية، قد سبق وأشادت بـ "السلوك المسئول وسياسة ضبط النفس" من جانب الجيش اللبنانى والقوى الأمنية فيما يتعلق باحترام حق الشعب فى التظاهر والاحتجاج السلمي.