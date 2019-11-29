تركيا تواصل توزيع المساعدات على أهالي "رأس العين"

أنقرة/ أسين أشيق/ الخليج 365

تواصل تركيا توزيع مساعدات إنسانية على أهالي مدينة "رأس العين"، شمالي سوريا، بعد تحريرها من إرهابيي تنظيم "بي كا كا/ي ب ك" في إطار عملية نبع السلام.

وفي تغريدة نشرتها وزارة الدفاع التركية، عبر تويتر، الجمعة، تطرقت إلى أنشطة المساعدات الإنسانية في منطقة "نبع السلام".

وقالت الوزارة، "يستمر توزيع المساعدات الإنسانية على إخوتنا السوريين الذين عادوا لحياتهم الطبيعية في رأس العين، بتنسيق من القوات المسلحة التركية ومؤسسات البلاد، وتوزيع الألعاب للأطفال".

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وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة "الجيش الوطني السوري"، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه تفاهم مماثل مع موسكو.

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