واشنطن تدعو الحكومة العراقية لبدء الإصلاحات والاستجابة للمتظاهرين

العراق/ عامر الحساني/ الخليج 365
دعت الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، الحكومة العراقية إلى البدء بالإصلاحات والاستجابة لمطالب المتظاهرين.
وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان لها، إننا "نشارك المتظاهرين أسباب قلقهم المشروعة".
وأضافت "نواصل حض الحكومة العراقية على المضي قُدما بالإصلاحات التي يطالب بها الشعب، من بينها تلك المرتبطة بالبطالة والفساد وإصلاح النظام الانتخابي"، دون الإشارة إلى قرار رئيس الوزراء العراقي.
ودفعت أعمال العنف الدامية خلال التظاهرات الاحتجاجية في العراق المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، الجمعة، إلى دعوة البرلمان للسعي لسحب الثقة من حكومة عادل عبد المهدي، الذي استبق الخطوة بإعلان نيته تقديم استقالته للبرلمان دون تحديد موعد بعينه.
ومنذ بدء الاحتجاجات، سقط 418 قتيلا و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الخليج 365، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان، ومصادر طبية وحقوقية.
وطالب المحتجون في البداية بتأمين فرص عمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، قبل أن تتوسع الاحتجاجات بصورة غير مسبوقة، وتشمل المطالب رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.
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