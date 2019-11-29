انطلاق معرض "أيام مقدسية" بالعاصمة الأردنية

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365

انطلقت في العاصمة الأردنية عمان، الجمعة، فعاليات معرض "أيام مقدسية"، بتنظيم من لجنة فلسطين في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، وبالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية.

ورعى حفل الافتتاح، الذي أقيم في المركز الثقافي الملكي، رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطروانة، وفق ما أفاد به مراسل الخليج 365.

وفي كلمة له، قال الطراونة: "القدس وعمان توأم لا ينفصلان في تاريخ حافل، سيظل شاهدا على أننا أمة لا تُضيع حقوقها ولا نلين ولا نستكين ولا نرضخ للضغوطات".

وأضاف: "في مثل هذه المناسبات، نستحضر مسيرة كاملة وما تزال متواصلة من نضال أهلنا في القدس وعلى سائر الأراضي المحتلة، التي طال عهد الظلم عليها، واستقام تحالف الشر على النيل منها والعبث بهويتها".

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واستدرك: "لكن نضال شعب فلسطين سيظل الشاهد على أن أصحاب الأرض هم أصحاب الهمة والحق، وسيزول ليل الظالم المحتل ولو بعد حين".

من جهته، انتقد رئيس لجنة فلسطين النيابية، يحيى السعود، الموقف الأمريكي تجاه الممارسات الإسرائيلية في القدس، داعيا إلى إلغاء اتفاقية السلام بين المملكة وإسرائيل، واتفاقية الغاز الموقعة بين البلدين، وطرد سفير تل أبيب من عمان، واستدعاء السفير الأردني لديهم.

وقام الطراونة بقص شريط معرض أيام مقدسية، الذي يستمر لثلاثة أيام، ويأتي في إطار فعاليات إظهار الدعم والتضامن مع القدس والمسجد الأقصى في مواجهة "الانتهاكات" الإسرائيلية.

ويضم المعرض معروضات متنوعة تخص القدس، وتشمل صورا تراثية وفلكلورية، وتحف وصناعات تقليدية، ومأكولات ومشروبات.

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