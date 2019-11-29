سقوط صاروخ في محيط المنطقة الخضراء ببغداد

بغداد (العراق)/ محمد وليد/ الخليج 365
أعلنت خلية الإعلام الأمني، التابعة لوزارة الدفاع العراقية، الجمعة، سقوط صاروخ كاتيوشيا بمحيط المنطقة الخضراء، وسط العاصمة بغداد، دون تسجيل خسائر.
وقالت الخلية، في بيان، اطلعت عليه الخليج 365، أن صاروخا من نوع كاتيوشا سقط في محيط المنطقة الخضراء، دون أن يسفر عن وقوع خسائر.
والمنطقة الخضراء، محصنة أمنيا، وتضم مقرات الحكومة والبرلمان ومنازل المسؤولين العراقيين، فضلا عن البعثات الدبلوماسية الأجنبية.
ويحاول المحتجون العراقيون الوصول إليها منذ اندلاع الاحتجاجات مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكن القوات الأمنية تحول دون ذلك.
وتم استهداف المنطقة الخضراء ثلاث مرات على الأقل بصواريخ منذ بدء الاحتجاجات لكن لم يتم تسجيل خسائر.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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