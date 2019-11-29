العراق.. إعلان الحداد 3 أيام على قتلى الاحتجاجات بالنجف وذي قار

العراق/ إبراهيم صالح/ الخليج 365

أعلنت الإدارتان المحليتان في النجف وذي قار، الجمعة، الحداد العام 3 أيام على أرواح موجة الأحداث الدامية الأخيرة في المحافظتين الواقعتين جنوبي البلاد.

وأفادت المحافظتين، في بيانين منفصلين مقتضبين، اطلعت عليهما الخليج 365، إن "الحداد يبدأ اعتبارا من اليوم (الجمعة) ويستمر لثلاثة أيام على أرواح شهداء التظاهرات".

وقتل 70 متظاهرا، وأصيب مئات آخرين في مدينتي النجف (مركز محافظة تحمل الاسم نفسه) والناصرية مركز محافظة ذي قار، منذ الخميس، برصاص قوات الأمن ومسلحين من "ميليشيات" مجهولة، وفق ما أبلغ الخليج 365 مصادر طبية وشهود عيان.

وهذه أكثر موجة دموية في الاحتجاجات الشعبية التي بدأت مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

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ودفعت أعمال العنف الدامية المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، الجمعة، إلى دعوة البرلمان للسعي لسحب الثقة عن حكومة عبد المهدي الذي استبق الخطوة بإعلان نيته تقديم استقالته للبرلمان دون تحديد موعد بعينه.

ومنذ بدء الاحتجاجات، سقط 418 قتيلا و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الخليج 365، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.

والغالبية العظمى من الضحايا من المحتجين الذين سقطوا في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران.

وطالب المحتجون في البداية بتأمين فرص عمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، قبل أن تتوسع الاحتجاجات بصورة غير مسبوقة، وتشمل المطالب رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.