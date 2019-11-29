تركيا.. حبس 3 سوريين يشتبه في انتمائهم لـ"داعش"

قيصري/ الخليج 365
قررت محكمة في ولاية قيصري التركية، حبس 3 مشتبهين يحملون الجنسية السورية بتهمة الانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.
وأفاد مراسل الخليج 365، الجمعة، أن فرق مكافحة الإرهاب في مديرية أمن قيصري (وسط)، أوقفت 3 أشخاص يحملون الجنسية السورية بتهمة المشاركة في أنشطة "داعش".
وأوضح أن المديرية أحالت الموقوفين إلى القصر العدلي بعد إجراء فحوصات طبية لهم.
وعقب استكمال التحقيقات من قبل النيابة العامة، مثل الأشخاص أمام المحكمة والتي قررت حبسهم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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