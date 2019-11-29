الأمم المتحدة تدين قرار إسرائيل إبعاد مسؤول في "هيومن رايتس"

جنيف/ بايرام التوغ / الخليج 365

أدانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إبعاد إسرائيل، عمر شاكر، مدير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية في إسرائيل وفلسطين.

جاء ذلك في تصريح صحفي الجمعة، للمتحدثة باسم المفوضية مارتا هورتادو، من مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

وأوضحت هورتادو، أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تأسف لقرار إبعاد شاكر.

وأضافت أن المفوضية السامية، وثلاثة مقررين خاصين للأمم المتحدة، طالبوا المحكمة العليا الإسرائيلية إلغاء القرار.

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وأشارت هورتادو، أن ترحيل شاكر، أظهر عدم التزام إسرائيل بحرية الرأي وحرية تكوين المنظمات والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وأبعدت إسرائيل، شاكر، الإثنين، عبر قرار قضائي يستند إلى تعديل قانوني 2017، يمنع دخول إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة على أي شخص يدعو إلى مقاطعتها.

وشاكر؛ أمريكي من أصل عراقي، مواليد ولاية كاليفورنيا عام 1984، حاصل على دكتوراه من معهد القانون بجامعة ستانفورد، وماجستير في الدراسات العربية المعاصرة من معهد الشؤون الخارجية بجامعة جورج تاون، وبكالوريوس في العلاقات الدولية من جامعة ستانفورد.

وحسب "هيومن رايتس ووتش"، عمل شاكر، على إجراء تحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان في إسرائيل والضفة الغربية وغزة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.