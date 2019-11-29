مدني القنفذة ينقذ أسرة احتجزت في سيل بوادي الشصرة

صحيفة الخليج الالكترونية أنقذ الدفاع المدني بمحافظة القنفذة اليوم الجمعة، أسرة مكونة من 3 أشخاص بينهم طفلة احتجزوا في سيل بوادي الشصرة شرق القنفذة .

ووأوضح الدفاع المدني أن أفراد الأسرة بصحة جيدة.

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