برشلونة يعلن غياب ديمبلي لمدة عشرة أسابيع

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم اليوم الجمعة، غياب لاعبه عثمان ديمبلي لمدة عشرة أسابيع بسبب إصابة في أوتار الركبة.

وخرج ديمبلي بآلام في قدمه اليمنى بعد مرور 25 دقيقة من المباراة التي فاز بها برشلونة على بوروسيا دورتموند أمس الأول الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

وتعد هذه هي المرة التاسعة التي يتم فيها استبعاد لاعب بوروسيا دورتموند السابق منذ انضمامه لبرشلونة في 2017.

ويلتقي برشلونة مع أتلتيكو مدريد يوم السبت المقبل، وبغياب ديمبلي يرجح أن يحل محله في تشكيلة الفريق الفرنسي أنطوان جريزمان، ليلعب بجوار ليونيل ميسي ولويس سواريز.