ساما: نمو القروض العقارية 250% في أكتوبر الماضي

صحيفة الخليج الالكترونية

أفادت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بأن القروض العقارية الجديدة للأفراد سجلت خلال أكتوبر الماضي نمواً بنسبة كبيرة تقدر بـ 250%.

وأوضحت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن المؤسسة أن عدد عقود التمويل العقاري في شهر أكتوبر بلغ نحو 21,765 عقداً مقارنة مع 3406 عقود في شهر أكتوبر 2018م.

ويشمل هذا العدد العقود التي وقعها الأفراد مع البنوك التجارية والشركات التمويلية.