صحيفة الخليج الالكترونية اختتم المنتخب السعودي الكروي الأول اليوم الجمعة استعداداته لمواجهة منتخب البحرين غدًا السبت في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الخليج العربي 24. وأجرى لاعبو “الأخضر” حصة تدريبية مسائية على ملاعب التدريب باسباير تحت إشراف المدير الفني “إيرقي رينارد”. بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء. بعدها تمرين التمرير في مربعات قبل أن يجري اللاعبون مناورة على كامل الملعب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأخضر يختتم استعداداته لمواجهة البحرين في خليجي24 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.