العراق يهزم الإمارات بهدفين في خليجي 24

صحيفة الخليج الالكترونية واصل العراق بدايته الرائعة لكأس الخليج لكرة القدم وسجل هدفين في الشوط الأول ليفوز 2-صفر على الإمارات اليوم الجمعة ويتأهل لنصف النهائي. وافتتح المهاجم علاء عباس التسجيل مبكرا للمنتخب العراقي في الدقيقة السادسة، وضاعف القائد علاء عبد الزهرة النتيجة بضربة رأس في الدقيقة 37. ورفع العراق، الذي هزم قطر صاحبة الضيافة 2-1 في المباراة الافتتاحية للبطولة، رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة الأولى مقابل ثلاث نقاط للإمارات التي فازت في مباراتها الأولى 3-صفر على اليمن.

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