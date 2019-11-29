مقتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي في خان يونس

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في غزة الجمعة مقتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي في شرق خان يونس وإصابة أربعة آخرين، فيما قال شهود إن نحو عشرين فتى اقتربوا من السياج الحدودي الفاصل هناك.

وقال أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة "استشهد فهد محمد وليد الاسطل (16 عاما) برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في البطن شرق خان يونس كما أصيب أربعة آخرون برصاص الاحتلال".

وبحسب شهود عيان فقد تجمع نحو عشرين فتى وطفلا قرب السياج الحدودي الفاصل عند مخيم "مسيرات العودة" بشرق خان يونس رغم إعلان تأجيل مسيرات العودة.

وقال متحدث باسم الجيش الاسرائيلي لفرانس برس "في الساعات الاخيرة، تجمع عشرات المتظاهرين قرب السياج الامني في قطاع غزة".

وتحدث عن "محاولات عدة للاقتراب من السياج وتخريبه" وعن "القاء عبوات ناسفة عدة على السياج"، مضيفا ان القوات الاسرائيلية استخدمت وسائل مكافحة الشغب واطلقت رصاصا حيا.

وتابع "ندرس المعلومات عن مقتل فلسطيني".

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من جهته قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين طلال ابو ظريفة في تصريح "احيا متظاهرون اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني بمخيم العودة (يبعد 700 متر من السياج الحدودي) شرق خان يونس بأعداد واسعة، وأكدوا تمسكهم بأستمرار مسيرات العودة وكسر الحصار".

واضاف "ان الروح التي ابداها المتظاهرون خلال وجودهم تعبر عن روح كفاحية عالية واستعداد للمضي قدما بمسيرات العودة مهما كانت الظروف والتحديات".

وانطلقت "مسيرات العودة" في آذار/مارس 2018. وقتل مذاك نحو 348 فلسطينيا معظمهم خلال هذه الاحتجاجات على الحدود.

ويطالب المشاركون في المسيرات برفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع المستمر منذ أكثر من عقد، وبحق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى الأراضي التي هجروا منها العام 1948.

وخاضت إسرائيل والفصائل الفلسطينية في القطاع ثلاث حروب منذ العام 2008.