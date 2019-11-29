شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأممى لسوريا: انتهاء الجولة الثانية للجنة الدستورية دون اجتماع الأطراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جير بيدرسن مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا، انتهاء أعمال الجولة الثانية للمجموعة المصغرة المنبثقة عن اللجنة الدستورية السورية والمعنية بصياغة الدستور وذلك دون عقد أى اجتماع للأطراف نتيجة للخلافات على جدول الأعمال بين الوفد المدعوم من الحكومة السورية ووفد الهيئة العليا للمفاوضات للمعارضة السورية.

وقال بيدرسن - فى إحاطة صحفية اليوم الجمعة فى جنيف - إنه بداية من الاثنين الماضى وحتى اليوم عقد العديد من الاجتماعات مع الرئيسين المشتركين للجنة، هما أحمد كزبرى رئيس الوفد المدعوم من الحكومة السورية وهادى البحرة رئيس وفد الهيئة العليا للمفاوضات أملا فى التوصل إلى توافق.

واستطرد قائلا إن تلك المحاولات لم تنجح، مؤكدا أهمية حماية اللجنة الدستورية السورية واستمرار العمل بروح التوافق وأن يستمع الأطراف بعضهم إلى بعض.