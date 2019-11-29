شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يصور عشرات المنازل ويستولى على مركبتين شمال الخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صورت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عشرات المنازل فى بلدة بيت أمر شمال الخليل، جنوب الضفة الغربية واستولت على مركبتين.

وأفاد الناشط الإعلامى محمد عوض، بأن قوات الاحتلال صورت عشرات المنازل فى منطقة "بيت زعته" شرق البلدة، تعود لعائلات: عوض، وصبارنة، وأبو ماريا.

وقال عوض إن هذه المنازل منها ما هو مأهول بالسكان منذ سنوات، ومنها ما هو قيد الإنشاء، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال تسلم أصحابها بين الفينة والأخرى إخطارات تقضى بهدمها، ووقف البناء.

Advertisements

وأضاف أن قوات الاحتلال استولت، كذلك، خلال اقتحامها منطقة" عصيدة" فى البلدة، على مركبتين.

ويعانى الفلسطينيون فى الخليل من جميع الجوانب، اقتصاديا، اجتماعيا، ونفسيا، بالإضافة إلى الصعوبات التى تواجه إقامة مشاريع حيوية، أهمها وجود الاحتلال، والمستوطنات التى تعترض عملهم كسلطة ومؤسسات ، وبالتالى ليس من السهل العمل فى ظل هكذا ظروف.