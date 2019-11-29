شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو: تمركز المعدات العسكرية الأمريكية حول حقول نفط سوريا يزيد من التوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد نائب وزير الخارجية الروسى ميخائيل بوجدانوف، أن تمركز المعدات العسكرية الأمريكية حول حقول النفط فى شمال شرق سوريا يزيد من حدة التوتر.

وقال بوجدانوف - حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الجمعة - "لا يمكننا أن نرحب بهذا، على العكس، هذا يؤدى إلى تصعيد إضافى للتوتر"​​​.

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وأشار إلى أنه "ستتم مناقشة هذه المسألة خلال مباحثات أستانا المقبلة، لا سيما التواجد غير الشرعى على الإطلاق، الذى لم تؤكده أى قرارات دولية، أعنى مجلس الأمن الدولي، أو طلب من الحكومة السورية الشرعية".

وكانت وسائل إعلام رسمية سورية، أفادت بأن الولايات المتحدة حشدت معدات عسكرية فى منطقة "الرميلان" بمحافظة الحسكة بالقرب من حقول النفط فى شمال شرق سوريا، ونقلت المعدات من موقع القوات المسلحة الأمريكية فى شمال محافظة الرقة وغرب محافظة الحسكة.