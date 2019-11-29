شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الروسى: النجاح فى سوريا تحقق بدعم من الأكراد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن النجاح فى سوريا قد تحقق بدعم الشعب الكردي.

وقال بوتين، فى تصريحات أدلى بها خلال اجتماع لمجلس (العلاقات بين القوميات) والتى بثتها وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية ، "لدينا دائما علاقات طيبة وجيدة للغاية تاريخيا مع الشعب الكردى ، وعلاوة على ذلك، فإن ما تحقق الآن على الحدود السورية - التركية تم أيضا بدعم من الأكراد وفى مصلحتهم ، إنهم يفهمون هذا ويتعاملون مع الشرطة العسكرية الروسية فى المناطق الكردية بودِ وترحاب لأن السكان يرون ويفهمون أن الجيش الروسى جاء لحمايتهم ، هذه حقيقة واضحة".

وأضاف بوتين "أنا لا أعرف من هناك وبماذا يهذى وبأى هراء ، لكننى أعتقد أن لدى السكان ما يكفى من الفطرة السليمة لفهم أن هذا لا علاقة له بموقف السلطات الرسمية الروسية".

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فيما صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أمس الخميس، بأن القوات الروسية تبذل جهودا لتخفيف التوتر فى محيط المنطقة التى تعرضت مؤخرا الى عملية عسكرية تركية فى شمال شرق سوريا.

يذكر أن العسكريين الروس والأتراك يسيّرون دوريات مشتركة فى منطقة الحدود بين سوريا وتركيا، تنفيذا للاتفاق الروسى - التركى حول وقف العملية العسكرية التركية ، والتى وقعها الرئيسان الروسى فلاديمير بوتين والتركى رجب طيب أردوجان فى سوتشي، وبموجبها تم سحب وحدات حماية الشعب الكردية إلى عمق 30 كيلومترا عن الحدود التركية ودخول حرس الحدود السورى إلى مراكز حدودية بالاشتراك مع الشرطة العسكرية الروسية.