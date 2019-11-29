شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد طفل فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى شرق خان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استشهد طفل فلسطينى، مساء اليوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية فى قطاع غزة، بأن الطفل فهد محمد الأسطل (16 عاما) استشهد نتيجة إصابته برصاصة فى البطن إثر إطلاق قوات الاحتلال النار على عدد من المواطنين شرق خان يونس جنوب القطاع. وأوضحت الوزارة أن 5 من المواطنين أصيبوا أيضا عصر اليوم بعد إطلاق النار عليهم من قبل جنود الاحتلال شرق خان يونس.. مشيرة إلى أن مجموعة من الشبان وصولوا إلى مخيم العودة شرق خان يونس رغم إلغاء مسيرات العودة، فيما قام جنود الاحتلال بإطلاق النار عليهم؛ مما أدى لإصابة 5 منهم.

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