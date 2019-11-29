قائد الأركان الجزائري: لن ندعم أي مرشح لانتخابات الرئاسة

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الخليج 365

أكد قائد الأركان الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، الجمعة، أن قيادة الجيش لا تدعم أيا من المرشحين الخمسة لانتخابات الرئاسة المقررة في 12 ديسمبر/كانون الأول القادم.

جاء ذلك في تسجيل مصور لـ"قايد صالح"، نشرته وزارة الدفاع، تضمن كلمة له خلال اجتماع مغلق مع قيادات عسكرية يرجح أنه خلال زيارة أجراها هذا الأسبوع إلى مقر قيادة القوات الجوية والحرس الجمهوري بالجزائر العاصمة.

وقال قايد صالح: "تعهدنا ولا رجعة في ذلك، قلنا لن نساند أي مترشح، والشعب هو من يختار وهو المسؤول عن اختيار الرئيس الجديد القادر على قيادة الجزائر".

وتابع: "تعهدت أمام الله وسأبقى على عهدي بأن أكون في خدمة الشعب (..) نحن نسيّر هذه الأزمة منذ 9 أشهر (الحراك انطلق في 22 فبراير الماضي)، هذا ليس بالأمر الهين ودون سقوط قطرة دم واحدة".

وتزامن نشر تصريحات قايد صالح التي كانت خارج نص الخطابات التي يلقيها حول الأزمة في زياراته الميدانية، بالتزامن مع خروج مظاهرات جديدة في الجمعة 41 للحراك الشعبي، رفعت شعارات رافضة لانتخابات الرئاسة القادمة.

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ويردد المتظاهرون ومعارضون في كل مرة أن هذه الانتخابات محطة لتجديد النظام لنفسه من خلال "فرض" رئيس جديد من بين خمسة مرشحين، كلهم محسوبون على النظام بحكم شغلهم مناصب في الحكومة سابقا.

في المقابل، يؤكد داعمو الانتخابات أنها "حتمية" لتجاوز الأزمة الراهنة ضمن الإطار الدستوري؛ بسبب التهديدات الأمنية والاقتصادية التي تتربص بالبلاد، حيث شهدت البلاد خلال الأيام الأخيرة خروج مسيرات داعمة لها بعدة مدن.



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