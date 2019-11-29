محكمة تركية تقرر حبس امرأتين بتهمة الانتماء لـ"داعش"

غازي عنتاب (تركيا) / الخليج 365
قررت السلطات القضائية في ولاية "غازي عنتاب" جنوبي تركيا حبس امرأتين على ذمة التحقيق بتهمة الانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.
وذكرت نيابة غازي عنتاب التي تشرف على التحقيقات، في بيان الجمعة، أنه تم توقيف امرأتين شمالي سوريا وثم جرى نقلهما إلى الولاية وإحالتهما إلى السلطات القضائية.
بدورها، قضت محكمة صلح الجزاء المناوبة بحبس المرأتين على ذمة التحقيق بتهمة الانتماء لتنظيم "داعش".
ولم يذكر البيان تفاصيل أخرى.
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