وفد من "الإعلاميين الأجانب" يزور مكتب الخليج 365 بإسطنبول

إسطنبول / الخليج 365 أجرى وفد من "اتحاد الإعلاميين الأجانب"، الجمعة، زيارة إلى مكتب وكالة الخليج 365 في مدينة إسطنبول. وزار رئيس الاتحاد أيمن خالد، برفقة نائبه متين توران، مكتب الوكالة والتقى رئيس قسم الأخبار في إسطنبول جمال جوشقون. كما أجرى رئيس الاتحاد ونائبه زيارة إلى قسم النشرة العربية في مكتب إسطنبول. Advertisements وأطلع جوشقون الوفد على معلومات عن أعمال الوكالة، وقدم لهم كتبا من منشورات الخليج 365. وفي كلمته، أكد خالد على أهمية وكالة الخليج 365 للصحفيين العرب وللعالم العربي. وقال: "الصحفيون الأجانب المقيمون في تركيا، يحصلون على التقارير من الخليج 365 التي هي أهم وكالة أنباء في تركيا".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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