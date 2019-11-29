سقوط عدد من الجرحى جراء حادث طعن قرب جسر لندن

صحيفة الخليج الالكترونية أطلقت الشرطة البريطانية النار على مشتبه به يحمل سكينا اعتدى على مارة في جسر لندن واعتقلته.

من جانبها، أعلنت الشرطة البريطانية، سقوط عدد من الجرحى في عملية طعن قرب جسر لندن. وذكرت الشرطة في بيان: “نحن في المراحل الأولى من التعامل مع حادث على جسر لندن”. وقال متحدث: “يبدو أن شخصا أصيب بالرصاص، وأن عددا من الأشخاص أصيبوا في الحادثة”.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): إن عيارين ناريين قد أطلقا. هذا وأخلت الشرطة البريطانية منطقة جسر لندن من الناس.

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