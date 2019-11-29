شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. نوبة بكاء حادة لمذيعة قناة عراقية لحظة قراءة بيان المهدى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخلت تارا البكرى، مذيعة قناة الشرقية العراقية، فى نوبة بكاء شديدة، خلال إذاعتها بيان رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى، الذى أعلن خلاله عزمه الاستقالة من رئاسة الحكومة ورفع كتاب رسمى إلى مجلس النواب.
ولم يتضح بشكل واضح سبب بكاء المذيعة، هل هى حزينة أم فرحة بسبب قرار الاستقالة، لكن بعض رواد تويتر، قالوا إنها تذرف الدموع حزنا على دماء الشهداء التى سالت خلال الاحتجاجات الأخيرة.
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