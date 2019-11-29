شكرا لقرائتكم خبر عن صور محمد بن راشد يلهو مع حفيده تحصد 167 ألف إعجاب× ساعة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشتهر الشيخ محمد بن راشد حاكم دبى، بنشر صوره مع أحفاده، خلال لعبهم، مما يظهر جوانب أخرى من حياته، وتبين شخصيته الحقيقية.

ونشر الأمير حمدان بن محمد آل مكتوم، أمير دبي، صور جديدة على حسابه الشخصي بـ "إنستجرام"، لـ الشيخ محمد بن راشد وهو يلعب مع حفيده، ويحمله وهو مستلقي على ظهره.

وحصدت الصور أكثر من 167 ألف إعجاب، بعد نشرها بساعة واحدة فقط.

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