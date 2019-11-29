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الجيش الجزائرى يضبط شخصا حاول الالتحاق بالجماعات الإرهابية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الجمعة، توقيف شخص بولاية برج بوعريريج "شمال شرق" لمحاولته الالتحاق بالجماعات الإرهابية.

وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، إنه فى إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، أوقفت قوات الجيش بولاية برج بوعريرج أمس شخصا لمحاولته الالتحاق بالجماعات الإرهابية.

وأضاف البيانن أن قوات الجيش وحرس الحدود فى ولايات تلمسان "شمال غرب" وعين أميناس "جنوب شرق" وسوق أهراس "شمال شرق" 28 مهاجرا غير شرعى من جنسيات مختلفة.

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