شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الجزائرى يضبط شخصا حاول الالتحاق بالجماعات الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الجمعة، توقيف شخص بولاية برج بوعريريج "شمال شرق" لمحاولته الالتحاق بالجماعات الإرهابية.
وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، إنه فى إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، أوقفت قوات الجيش بولاية برج بوعريرج أمس شخصا لمحاولته الالتحاق بالجماعات الإرهابية.
وأضاف البيانن أن قوات الجيش وحرس الحدود فى ولايات تلمسان "شمال غرب" وعين أميناس "جنوب شرق" وسوق أهراس "شمال شرق" 28 مهاجرا غير شرعى من جنسيات مختلفة.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الجزائرى يضبط شخصا حاول الالتحاق بالجماعات الإرهابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.