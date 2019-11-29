الأمن يكشف حقيقة العثور على "كنز" في جرش

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة أفاد مصدر أمني لـ "رؤيا"، ظهر الجمعة، أن ثلاثة أشخاص كانوا يقوموا بالتنقيب عن الدفائن في منطقة ظهر السرو بجرش. وقال المصدر ذاته، ان بلاغا ورد فجر الجمعة، لمديرية شرطة جرش بوجود 3 اشخاص يستقلون مركبة يقوموا بالتنقيب عن الدفائن في منطقة ظهر السرو بالقرب من المنطقة الاثرية. اقرأ أيضاً : العثور على جثة شاب مصاب بالرصاص في اربد.. والأمن يحقق وأضاف المصدر، انه على الفور تحركت الاجهزة الامنية ولدى وصولهم المكان، حيث لاذ الاشخاص بالفرار ولم يعثر على اي شيء. وكان نشطاء قد تداولوا انباء عن العثور على كنز في جرش منذ ساعات الصباح الباكر، فيما أوضح مصدر أمني الحادثة.

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