دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية العراق.. تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث ذي قار والنجف

وجه رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بتشكيل لجنة برئاسة مستشاره العسكري للتحقيق بالأحداث التي حدثت أمس الخميس في محافظتي ذي قار والنجف الأشرف.

جاء ذلك بحسب بيان مقتضب لقيادة العمليات المشتركة العراقية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، مشيرًا إلى أحداث المحافظتين والتي رافقها أعمال عنف وسقوط شهداء وجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية.

ومن جانبها، دعت رئاسة مجلس النواب العراقي، يوم الخميس، لعقد جلسة خاصة بعد غد الأحد تتناول تطورات الأوضاع في محافظة ذي قار.

وقالت رئاسة مجلس النواب في بيانها الذي تلقته (واع)، إنها تدعو اللجنة القانونية إلى الاستمرار بمناقشة مشروع قانوني المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وانتخابات مجلس النواب العراقي واستكمال جميع الملاحظات لعرضهما على التصويت.

وأكدت أن الأسبوع القادم سيشهد التصويت على قانوني المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وانتخابات مجلس النواب العراقي.

استقالة محافظ ذي قار

وكان محافظ ذي قار عادل الدخيلي أعلن، مساء الخميس، استقالته من منصبه، مجددًا المطالبة بإجراء تحقيق فوري شامل وموسع لكشف كل التفاصيل التي رافقت الأحداث بالمحافظة العراقية.

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وقال الدخيلي- في رسالة وجهها إلى أبناء ذي قار: أكتب لكم الآن وقلبي يعتصر ألماً على ما حل بمديتنا الصابرة المنكوبة... منذ أن تولينا منصبنا، محافظًا لذي قار أواخر شهر أغسطس من العام الجاري وإلى ساعتنا هذه، عملنا مخلصين على أن نضع خدمتكم أولًا، وحفظ مصالحكم ودمائكم فوق كل اعتبار.

وتابع الدخيلي، الذي أعلن في وقت سابق الحداد في المحافظة لثلاثة أيام بعد مقتل 25 شخصًا وإصابة 250 آخرين، وفقًا لمصادر بدائرة الصحة بالمحافظة، قائلًا: عندما بدأت الاحتجاجات السلمية حتى أعلنت بوضوح وصراحة موقفي الداعم لكم، والمؤيد لمطالبكم المشروعة في عيش كريم وعدالة اجتماعية مفقودة.

وأضاف: لم نألُ جهدا في سبيل إيصال أصواتكم من موقع مسؤوليتنا إلى الجهات ذات العلاقة التي صمَّت آذانها مرات ومرات؛ ولكننا واصلنا تحمل الأمانة بمسؤولية رجل الدولة ولم نتهرب من التزامنا تجاهكم ابدًا.

وجدد الدخيلي المطالبة بإجراء تحقيق فوري شامل وموسع لكشف كل التفاصيل التي رافقت أحداث يوم الخميس.

وفي كربلاء، حذر المحافظ نصيف جاسم الخطابي قيادة قوات خلية الأزمة التي أوفدتها الحكومة العراقية لضبط الأمن بالمحافظة من استخدام القوة والعنف ضد المتظاهرين.