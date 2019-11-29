عاجل.. قطاع الصرافة يبدأ إضرابه.. واعتصام مفتوح أمام مصرف لبنان

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة الوطن

أفادت قناة "الحدث"، في نبأ عاجل لها بأن قطاع الصرافة بلبنان بدء اعتصام مفتوح أمام مصرف لبنان.

ويمر لبنان بأزمة اقتصادية ومالية كبيرة، انعكست على مستوى توافر الدولار الأمريكي لاستيراد السلع والمنتجات، حيث تواجه الأسواق والقطاعات المتعددة نقصا حادا في الدولار الأمر الذي خلق سوقا موازية بأسعار تزيد عن سعر الصرف الرسمي المحدد من البنك المركزي.

ويؤكد المستوردون في عدد من القطاعات، وفي مقدمتهم المشتقات النفطية والدواء والقمح، عدم توافر الدولار بسعر الصرف الرسمي (1507 ليرات للدولار)، مشيرين إلى أنهم يستوردون السلع والبضائع والمواد الاستراتيجية بالدولار، ويبيعونها في الأسواق بالليرة، وأن البنوك لم تعد توفر لهم الدولار للاستيراد، فيضطرون لشرائه من السوق السوداء وشركات الصرافة، بقيمة تزيد عن 2000 ليرة، بما يعرضهم لخسائر كبيرة.