شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء السودان: قوانين النظام العام الملغاة كانت أداة استغلال وإهانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السودانى، بإلغاء قوانين النظام العام والآداب العامة، فى الولايات من قبل مجلسى السيادة والوزراء، عبر قانون صدر فى ساعة متأخرة مساء أمس.

وقال حمدوك، فى تعليق على صدور هذا القانون، إن قوانين النظام العام مثلت أداة استغلال وإهانة وانتهاك وتعدى على حقوق المواطنات والمواطنين وإهدار لكرامة الناس.

وأضاف أن ذوى النفوس الضعيفة كانوا يتخذونها ذريعة للتكسب الشخصى، المادى والمعنوى ويعاقبون من يقاوم بالمصادرات والعقوبات البدنية والأذية النفسية".

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وحيا حمدوك نساء وشابات وشباب السودان، الذين قال إنهم "تحمَّلوا فظائع تطبيق هذه القوانين عليهم"، مؤكدا التزام حكومة الفترة الانتقالية بتعزيز دور الشباب والمرأة، والعمل على تعبيد الطريق بإزالة المعوقات التاريخية، الاجتماعية والقانونية بعد أن حققوا مع فئات الشعب السودانى ثورة عظيمة".