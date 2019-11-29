شكرا لقرائتكم خبر عن مبعوث أممى: محادثات دستور سوريا تنتهى دون توافق على جدول أعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جير بيدرسن، مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا، اليوم الجمعة، إن الجولة الثانية من المحادثات السورية التى استمرت أسبوعا انتهت دون اجتماع مجموعة من 45 مبعوثا معنية بالتفاوض بشأن الدستور.

وقال بيدرسن، للصحفيين، إن رئيسى وفدى الحكومة السورية والمعارضة لم يتفقا على دول أعمال لمحادثات الدستور، مضيفا: "نحاول التوصل لتوافق لكن كما قلت لم يحدث ذلك بعد".

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وتهدف المحادثات إلى تسريع ما تقول الأمم المتحدة إنه سيكون طريقا طويلا لتقارب سياسى تعقبه انتخابات.

لكن خبراء يشككون فى استعداد الرئيس بشار الأسد للتنازل كثيرا فى أى مفاوضات بعدما استردت قواته المدعومة من روسيا وإيران مناطق كبيرة من البلاد فى هجمات على قوات المعارضة والمتشددين منذ 2015.