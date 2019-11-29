شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب سعودى: على تميم أن يعترف بأخطاء دولته ضد الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد الزعتر، الكاتب السعودى أن حل الأزمة القطرية يتطلب من القطريين الشجاعة، والعمل على تنفيذ المطالب المقدمة لهم، مشيرا إلى أنه على تميم بن حمد أمير قطر أن يعترف بأخطاء دولته ويشرع في تنفيذ ما يملى عليه وما يطلب منه لإنهاء الأزمة التي تعيشها بلاده.

وأضاف الكاتب السعودى فى تغريدة له عبر حسابه على تويتر، أن الأزمة مع قطر لا يمكن اختزالها فى دعم قطر واحتضانها لجماعة الإخوان، موضحا أن هناك الكثير من المؤامرات القطرية على الدول المقاطعة، يجب أن تدرك الدوحة أن حل أزمتها التي تعيشها يتطلب معالجة جذرية، وليست حلول ترقيعية عبر اختزال الأزمة فى جماعة الإخوان والتعهد بطرد الجماعة الإخوانية.

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تابع خالد الزعتر: "نجح النموذج السعودى الإماراتى عبر المجلس التنسيق بين البلدين في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المرسومة له، والدخول في مرحلة التكامل بين البلدين على كافة الأصعدة".