شكرا لقرائتكم خبر عن كيف فضحت إريتريا مخطط تنظيم الحمدين لنشر الفوضى وإثارة الفتن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، أن دولة إريتريا وجهت اتهامات واضحة لتنظيم الحمدين بزعزعة الاستقرار فى أراضيها، عبر إثارة الفوضى ودعم الجماعات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان، وذلك من أجل تأجيج المواجهات العِرقية في بورتسودان.

وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، إن المخطط القطري يشمل عدة نقاط، منها توحيد قادة المعارضة السياسية الإريترية، وتحريض الشباب على التمرد ضد الحكومة، إضافةً إلى زرع بذور الانقسام العِرقى، والكراهية بين الشعب الإريترى.

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وأشار موقع قطريليكس، إلى أن بيان وزارة الإعلام الإريترية تضمن دور تنظيم الحمدين فى التحريض على الاحتجاجات والمظاهرات ضد الحكومة، وتدريب أفراد من تنظيم الإخوان على زرع الألغام الأرضية والكمائن، موضحة أنها أصدرت فى الماضى عدة بيانات بشأن مخططات قطر "اليائسة "للمس بأمن إريتريا، الدولة الواقعة فى القرن الإفريقى، لافتة إلى أن يأس النظام والموالين له أصبح أكبر هذا العام، مع انخفاض احتمال شن هجمات إرهابية ضد إريتريا.