شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطينى متأثرا بإصابته خلال العدوان الإسرائيلى الأخير على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فى قطاع غزة، اليوم لجمعة، استشهاد مواطن متأثراً بإصابته خلال العدوان الإسرائيلى الأخير على قطاع غزة. وقالت الوزارة، فى بيان اليوم، إن المواطن رائد رفيق السرساوى، 30 عاماً، ارتقى متأثراً بجروحه الخطيرة التى أصيب بها خلال القصف الإسرائيلى على حى الشجاعية شرق مدينة غزة فى الثالث عشر من الشهر الجارى. Advertisements وكان 36 فلسطينيا استشهدوا وأصيب المئات خلال العدوان الإسرائيلى الأخير الذى استمر لمدة ثلاثة أيام وطال كافة محافظات قطاع غزة.

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