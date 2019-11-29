الجيش الإسرائيلي: طائرة مسيرة تسللت من لبنان ثم عادت

القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الخليج 365

أفاد متحدث عسكري إسرائيلي، أن طائرة مسيرة تسلل، الجمعة من الأراضي اللبنانية إلى الأجواء الإسرائيلية، قبل أن تعود أدراجها.

وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، في بيان، إنه "تم رصد طائرة مسيرة تسللت من الأراضي اللبنانية إلى المجال الجوي الإسرائيلي، ثم عادت إلى لبنان".

ولم تتضح على الفور مهمة هذه الطائرة المسيرة، كما لم يصدر بيان عن السلطات اللبنانية بشأنها حتى الساعة 13:50 تغ.

وفي الأسابيع الأخيرة، تكررت حوادث اختراقات طائرات مسيرة للحدود الإسرائيلية واللبنانية من الطرفين، تم إسقاط بعضها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.