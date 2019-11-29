البرلمان التونسي يعلن تركيبة كتله النيابية وأعضاء مكتبه

تونس/يامنة سالمي/الخليج 365



أعلن رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، رسميا عن تكوين ثماني كتل برلمانية وتركيبة مكتب البرلمان (أعلى هيكل) وتضم 13 عضوا من مختلف الكتل.



وقال الغنوشي، في جلسة عامة، الجمعة، بمقر البرلمان بباردو، إن رئاسة البرلمان أقرت تشكيل ثماني كتل نيابية، تمهيدا لنشرها بالجريدة الرسمية.



وتحتل كتلة حركة النهضة المرتبة الأولى، وتضم (54 عضوا) ورئيسها نور الدين البحيري، تليها الكتلة الديمقراطية وتضم (41) ورئيسها غازي الشواشي.



وكتلة قلب تونس (38) ورئيسها حاتم المليكي، أما كتلة ائتلاف الكرامة (21) ورئيسها سيف الدين مخلوف.

وكتلة الحزب الدستوري (17) ورئيستهاعبير موسي، في حين تحتل كتلة الإصلاح الوطني (15) ورئيسها حسونة الناصفي.

وكتلة تحيا تونس (14) ورئيسها مصطفى بن حمد، وكتلة المستقبل (9) ورئيسُها عدنان إبراهيم.

وتضم تركيبة مكتب البرلمان المتكوّنة من 13 عضوا بحسب التمثيلية النسبية للكتل، فهي كالآتي:

- رئيس البرلمان راشد الغنوشي، ونائبه الأول سميرة الشواشي، ونائبه الثاني طارق الفتيتي.

- مساعد الرئيس المكلف بالتشريع: زينب البراهمي (النهضة)

- مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع الحكومة ورئاسة الجمهورية: عبد اللطيف العلوي (ائتلاف الكرامة)

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- مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع السلطة القضائية والهيئات الدستورية: سميرة السايحي (الدستوري الحر)

- مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية: نبيل حجي (الكتلة الديمقراطية)

- مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني: أسامة الصغير (النهضة)

- مساعد الرئيس المكلف بالتونسيين بالخارج: زهير المغزاوي (الكتلة الديمقراطية)

- مساعد الرئيس المكلف بالإعلام والاتصال: نسرين العماري (الإصلاح الوطني)

- مساعد الرئيس المكلف بالتصرف العام: مهدي بن غربية (تحيا تونس)

- مساعد الرئيس المكلف بالرقابة على تنفيذ الميزانية: أسامة الخليفي (قلب تونس)

- مساعد الرئيس المكلف بشؤون النواب: سفيان طوبال (قلب تونس).

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