العراق.. انسحاب الشرطة بعد اتفاق مع العشائر في ذي قار

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلن قائد شرطة ذي قار في العراق، اليوم الجمعة، سحب الفرق الأمنية إلى مقارها ومنع إطلاق الرصاص الحي بعد اتفاق مع العشائر.

كما أعلن قائد الشرطة بأن الاتفاق مع العشائر يقضي بوقف الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في الناصرية.

فيما أفادت مصادر بوقوع اشتباكات بين متظاهرين وقوات أمنية أمام قيادة شرطة ذي قار، الجمعة. وأضاف أن قوات الشغب أطلقت الرصاص الحي أمام مقر مديرية شرطة ذي قار، لتفريق المحتجين.

وأدى تجدد الاشتباكات، بحسب ما أفادت مصادر طبية لرويترز إلى مقتل 3 محتجين على الأقل، وإصابة ٩ في المواجهات التي اندلعت بالقرب من مبنى قيادة شرطة ذي قار.