إقالة أوناي إيمري مدرب آرسنال بعد 7 مباريات دون انتصار

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلن نادي آرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة ، عن تولي فريدي ليونغبيرغ مسئولية تدريب الفريق ، خلفاً لمدربه أوناي إيمري الذي تمت إقالته بعد 7 مباريات دون أي انتصار.
وقال النادي في بيان: ”تم اتخاذ القرار لأن الأداء والنتائج ليسا على المستوى المطلوب“.
وإيمري البالغ من العمر 48 عامًا، تولى تدريب آرسنال في يوليو 2018، خلفًا للمدرب الفرنسي آرسين فينغر، الذي قاد آرسنال 22 عامًا ، ويترك الإسباني إيمري النادي بعد 18 شهرًا تولى خلالها المسؤولية، ويحتل النادي المركز الثامن في الدوري الممتاز بعد 4 انتصارات في 13 مباراة.
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