رسميا.. الدوري السعودي يطيح بالكوري والإيراني ويسطع آسيويا

صحيفة الخليج الالكترونية سطع نجم الدوري السعودي رسمياً على صعيد القارة الآسيوية بعد تحقيق الهلال لقب دوري أبطال آسيا . وتقدم تصنيف الدوري السعودي إلى الرابع ليتخطى الدوري الكوري والإيراني. واستطاع الهلال الفوز بكأس آسيا بعد فوزه الساحق بذهاب وإياب نهائي البطولة الآسيوية أمام أوراوا الياباني .

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