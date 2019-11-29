- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
كشفت مصادر إعلامية ، أن نادي ضمك تواصل مع اللاعب الفرنسي المخضرم سمير نصري صانع ألعاب فريق أندرلخت البلجيكي، لإقناعه بالانضمام لفريقه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وكان لاعب آرسنال السابق ارتبط في الفترة الماضية بخطوة اللعب في الدوري السعودي.
ويرغب نادي ضمك في ضم اللاعب لتعويض رحيل المدافع الإيفواري كواكو أوبين، بتوصية من المدير الفني الجزائري نور الدين زكري.
كانت هذه تفاصيل خبر ضمك يسعى لضم الفرنسي سمير نصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.