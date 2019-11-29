ضمك يسعى لضم الفرنسي سمير نصري

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت مصادر إعلامية ، أن نادي ضمك تواصل مع اللاعب الفرنسي المخضرم سمير نصري صانع ألعاب فريق أندرلخت البلجيكي، لإقناعه بالانضمام لفريقه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان لاعب آرسنال السابق ارتبط في الفترة الماضية بخطوة اللعب في الدوري السعودي.

ويرغب نادي ضمك في ضم اللاعب لتعويض رحيل المدافع الإيفواري كواكو أوبين، بتوصية من المدير الفني الجزائري نور الدين زكري.