انخفاض أسعار الذهب بنسبة 0.15 %

صحيفة الخليج الالكترونية انخفض سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية، اليوم، بنسبة 0.15% إلى 1457.55 دولار أمريكي. وصعد سعر أوقية الذهب في العقود الأمريكية الآجلة، اليوم، بنسبة 0.02%، إلى 1454.65 دولار أمريكي.

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