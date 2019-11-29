عائلة تفجع بوفاة شابين اثر استنشاقهم غاز المدفأة في المفرق

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة توفي شابين في مقتبل العمر، الجمعة،اثر استنشاقهم غاز المدفأة في المفرق شمالي المملكة. وقالت ادارة الاعلام في الدفاع المدني بأن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني المفرق تعاملت صباح اليوم مع حادث تسرب غاز من مدفأة الغاز داخل أحد المنازل في منطقة المبروكة، مما أدى إلى وفاة شخصين يبلغان من العمر (25و19) عاماً، نتيجة استنشاقهما الغازات المنبعثة من مدفأة الغاز. اقرأ أيضاً : عائلة تفجع بوفاة طفلتها وإصابة شقيقها بحريق منزلهم في اربد وبينت ادارة الإعلام بان فرق الاسعاف قامت بإخلاء الوفاتين إلى مستشفى الملك طلال العسكري، ومستشفى الزرقاء الحكومي .

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